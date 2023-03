Nederlandse tennissers treffen VS, Kroatië en Finland in Davis Cup Finals

De Nederlandse tennissers nemen het in de groepsfase van de Davis Cup Finals op tegen de Verenigde Staten, Kroatië en Finland. De wedstrijden worden van 12 tot en met 17 september in Kroatië gespeeld.

"Het is een hele pittige loting. De VS is de sterkste uit pot drie, en die treffen wij", zegt captain Paul Haarhuis. "Het wordt een hele klus om bij de eerste twee te eindigen. We zullen een absolute teamprestatie moeten leveren. In Glasgow hebben we vorig jaar laten zien dat alles mogelijk is met dit team, dus we gaan ervoor."