Zwemsensatie McIntosh (16) imponeert met wereldrecord op 400 meter vrije slag

Zwemsensatie Summer McIntosh heeft dinsdagavond (lokale tijd) bij wedstrijden in Toronto grote indruk gemaakt door het wereldrecord op de 400 meter vrije slag te verbeteren. De pas zestienjarige Canadese tikte aan in 3.56,08.

McIntosh zit daarmee 32 honderdsten onder de oude recordtijd. Die stond op naam van regerend olympisch kampioene Ariarne Titmus. De Australische klokte in mei vorig jaar een tijd van 3.56,40 in Adelaide.

"Ik ben niet iemand die snel emotioneel is. Maar ik had nooit gedacht dat dit wereldrecord mogelijk zou zijn", zei een euforische McIntosh in gesprek met CBC Sports. "Dit is echt ongelooflijk. Ik word nu overspoeld door emoties."

McIntosh staat al langer bekend als groot zwemtalent. Eerder deze maand maakte de Canadese in Florida een einde aan de fraaie zegereeks van Katie Ledecky op de 200 meter vrije slag. De Amerikaanse had op dat nummer negen jaar niet verloren in eigen land.

Ondanks haar leeftijd deed McIntosh in de zomer van 2021 al mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Het toen veertienjarige toptalent zwom in de finale van de 400 meter vrij naar de vierde plaats. Ze was bijna twee seconden van het podium verwijderd.