IOC stelt besluit over deelname Russen en Belarussen aan Olympische Spelen uit

Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft dinsdag nog geen besluit genomen over eventuele deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Olympische Spelen van 2024 en 2026. Wel zei voorzitter Thomas Bach dat atleten uit deze landen waarschijnlijk onder neutrale vlag mogen meedoen.

Bach zei dinsdag na een vergadering in Lausanne dat de sancties tegen beide landen voorlopig van kracht blijven. "We hebben vandaag nog geen besluit genomen over de mogelijke deelname van sporters uit Rusland en Belarus. Het IOC behoudt zich het recht voor om daar op een geschikt moment over te beslissen."

"We houden de situatie scherp in de gaten, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen in deze extreem complexe situatie", zei Bach. "Niemand weet wat er morgen gebeurt, of volgende week of over negen maanden. Als de tijd daar rijp voor is, nemen we een beslissing. We zijn daarbij niet gebonden aan de resultaten in kwalificatiewedstrijden."