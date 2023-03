Herlings wint in Sardinië eerste Grand Prix sinds rentree, Coldenhoff tweede

Jeffrey Herlings heeft zondag voor het eerst in anderhalf jaar een Grand Prix in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De Nederlandse motorcrosser bekroonde op Sardinië een fraaie inhaalrace en boekte zijn honderdste GP-zege in de sport. Glenn Coldenhoff werd tweede.

Herlings eindigde de eerste manche als tweede achter Jorge Padro, maar kende bij de tweede sessie een slechte start. Hij viel terug naar de veertiende plaats. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, die het vorige seizoen miste vanwege een breuk in zijn hiel, schoof daarna wel steeds wat op in het veld.

Zijn landgenoot Coldenhoff schoot bij de tweede sessie juist uit de startblokken. De Brabander genoot een ruime voorsprong op nummer twee Romain Febvre. De Fransman probeerde wel steeds dichterbij te komen, maar Coldenhoff hield hem in het Italiaanse zand op gepaste afstand.

Coldenhoff mocht door zijn vijfde plek in de eerste manche even hopen op de Grand Prix-zege, maar Herlings sloeg in de slotfase toe. De Brabander passeerde Maxime Renaux en Romain Febvre en kwam als tweede over de finish, achter Coldenhoff.

Herlings bereikt mijlpaal door succes op Sardinië

Dat was genoeg voor Herlings om in het klassement na twee races bovenaan te eindigen. Het was zijn 39e overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal.

De tweede plek in Sardinië ging naar Coldenhoff, die in totaal drie punten minder pakte dan Herlings (44 om 41). Het podium werd gecompleteerd door de Spanjaard Prado (40 punten).

Het MXGP-seizoen begon twee weken geleden in Argentinië. Herlings eindigde daar na twee manches als tweede. De volgende Grand Prix staat op 10 april op het programma in Zwitserland.