Bagnaia troeft Viñales af en wint in Portugal eerste race van MotoGP-seizoen

Francesco Bagnaia heeft zondag de eerste reguliere MotoGP-race van het seizoen op zijn naam geschreven. De Italiaan hield de Spanjaard Maverick Viñales nipt achter zich in de Grand Prix van Portugal.

De 26-jarige Bagnaia nam vroeg in de race de leiding op het Autódromo Internacional do Algarve. Viñales kwam in de slotfase nog heel dicht bij de koploper, maar had te weinig tijd over om nog een inhaalpoging te doen. De Italiaan Marco Bezzecchi completeerde het podium in Portimão.

Andere concurrenten van Bagnaia kenden een minder voorspoedige race. Thuisrijder Miguel Oliveira pakte bij de start de koppositie ten koste van polesitter Marc Márquez, maar viel niet lang daarna uit na een botsing met diezelfde Márquez.

Bagnaia won zaterdag al de eerste sprintrace ooit in de MotoGP en pakte daardoor dit weekend het maximale aantal punten. De Italiaan van Ducati werd vorig seizoen voor het eerst wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport.

De volgende Grand Prix is volgende week in Argentinië. Op 25 juni strijken de MotoGP-coureurs neer in Drenthe voor de TT van Assen.

Francesco Bagnaia hield Maverick Viñales achter zich in de eerste Grand Prix van het MotoGP-seizoen. Foto: Reuters

Domper Bendsneyder en Van den Goorbergh in Moto2

In de Moto2 verliep de eerste race van het seizoen teleurstellend voor de Nederlanders. Bo Bendsneyder kwam vroeg in de race ten val en moest de strijd staken. Zonta van den Goorbergh miste de energie om de race uit te rijden. Hij reed zijn motor zeven ronden voor het einde de garage in.

De Spanjaard Pedro Acosta won de race op het circuit van Portimão en zijn landgenoot Arón Canet werd tweede. De Italiaan Tony Arbolino eindigde als derde.

De 24-jarige Bendsneyder startte de race vanaf de tiende plek en ging in de eerste ronde goed mee voorin. In de tweede ronde ging het mis in de eerste bocht. Bendsneyder werd licht aangetikt door een andere rijder en schoof door die touché onderuit op zijn motor. De Nederlander was zichtbaar gefrustreerd en beende boos weg.