Sanne Wevers verbaast zichzelf bij rentree: 'Ik heb nog iets om voor te strijden'

Sanne Wevers heeft zichzelf verbaasd tijdens haar rentree. Ze zette vrijdag met 14,133 punten de hoogste dagscore neer op de balk tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam. Het was haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio.

"Ik had niet verwacht dat ik hier nu alweer mee zou doen", zei Wevers na afloop. De 31-jarige Friezin laste na de Spelen in 2021 een lange pauze in, waarna ze afgelopen zomer weer begon met trainen. "Ik dacht dat ik driekwart jaar nodig zou hebben om weer op mijn oude niveau te komen, maar ik ben verder dan ik dacht."

Het betekent de definitieve comeback na een roerige tijd voor de olympisch kampioen van 2016. Tijdens de Spelen van Tokio in 2021 moest haar vader en coach Vincent Wevers thuisblijven, omdat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarvan werd hij later vrijgesproken.

Nadat een volgens Wevers "onwerkbare situatie" was ontstaan wegens gedrag van teamgenoot Vera van Pol, zette ze samen met haar vader, haar zus Lieke en enkele andere turnsters een eigen commerciële turnploeg op.

Sindsdien was het voor Wevers vooral zaak om het plezier in de sport terug te vinden. Dat is gelukt. In november gaf ze bij de trainingen al aan te genieten van de kleine stappen. Ook bij haar rentree op wedstrijdniveau bleek het vervolg van haar loopbaan de juiste zet. "Ik heb het wel gemist", lachte Wevers na de EK-kwalificatiewedstrijd.

Sanne Wevers maakte een uitstekende indruk bij haar rentree. Op de achtergrond vader en coach Vincent Wevers. Foto: ANP

EK-norm geen zekerheid voor deelname

Op hoeveel procent van haar oude niveau Wevers momenteel zit, durfde ze niet te zeggen. "Ik weet ook niet of ik weer op zoek ben naar vanouds. Ik ben vooral aan het kijken naar vooruitgang."

Vooral op balk ziet Wevers kansen. "Als ik mijn oefening weer goed neerzet kan ik nog steeds meedoen. Dat is een fijne uitgangspositie. Ik heb nog iets om voor te strijden." Ze heeft ook de training op brug weer opgepakt. "Dat zit op een leuk niveau, maar is nu nog niet klaar voor wedstrijden."

Wevers heeft met haar oefening de EK-norm gehaald, maar het is de vraag of ze ook een plek in de vijfkoppige selectie krijgt. "Ik maak mezelf kwetsbaarder als ik alleen balk doe", erkende ze. Bondscoach Jeroen Jacobs maakt in de EK-selectie plaats voor drie meerkampers. Dan blijven er nog twee aanwijsplekken over.