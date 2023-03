Sanne Wevers haalt direct EK-norm bij langverwachte rentree na Spelen

Sanne Wevers heeft vrijdag bij haar rentree op de balk direct de norm voor de EK turnen in Turkije gehaald. De kwalificatiewedstrijd in Rotterdam was haar eerste optreden sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021.

Na de Spelen laste Wevers een lange pauze in en stapte ze uit de nationale selectie. Volgens de 31-jarige Friezin was een "onwerkbare situatie" ontstaan door het gedrag van teamgenoot Vera van Pol. Sinds afgelopen zomer traint ze weer, in haar eigen commerciële turnploeg op de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld.

Dit team heeft ze samen met haar vader Vincent Wevers, haar zus Lieke en enkele andere turnsters opgezet. Tijdens de Spelen speelde er nog een zaak rond coach Wevers vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar daarvan is hij inmiddels vrijgesproken.

Wevers gaf in november aan het plezier in de sport weer teruggevonden te hebben. "Ik merkte al heel snel hoe leuk het was om in de kleinste dingen stapjes te zetten. Dan gaat het weer kriebelen. Ik zit nu nog niet op mijn oude niveau, maar merk dat ik daar wel weer naartoe aan het gaan ben", zei ze destijds.

De olympisch kampioen van 2016 bewees vrijdag nog over een goede vorm te beschikken. Haar oefening was goed voor 14,133 punten, ruim boven de EK-norm van 13,500 punten.

Volleman sterkste bij meerkamp

Wevers kwam alleen in actie op de balk. Op de meerkamp was Tisha Volleman de beste. Na een rondgang langs de vier toestellen kwam Volleman uit op 51,733 punten.

Naomi Visser, die op de brug een val incasseerde, eindigde met 51,333 punten als tweede. Sanna Veerman eindigde met 49,600 punten op de derde plek. Eythora Thorsdottir kwam tijdens de kwalificatie slechts in actie op brug (13,233) en balk (13,333).

Elze Geurts en Van Pol ontbraken bij de eerste kwalificatiewedstrijd. Geurts kampt met een coronabesmetting en Van Pol sloeg de wedstrijd bewust over. Voor beiden tellen hun resultaten van de DTB Pokal van vorig weekend in het Duitse Stuttgart mee als eerste kwalificatiescores.

Op 1 april vindt de tweede EK-kwalificatiewedstrijd plaats, waarna bondscoach Jeroen Jacobs de selectie bekendmaakt. Jacobs neemt in ieder geval drie meerkampers mee naar de Europese titelstrijd. De andere twee plekken worden ingevuld op basis van aanwijsplekken.