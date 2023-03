Trans atleten mogen niet meer meedoen aan internationale vrouwenwedstrijden

Transgender atleten die de puberteit als man hebben doorgemaakt, mogen vanaf 31 maart niet meer meedoen aan internationale vrouwenwedstrijden. De internationale atletiekbond World Athletics heeft dat donderdag laten weten op een persconferentie.

"Beslissingen zijn altijd moeilijk, maar we blijven van mening dat er een eerlijke vrouwencompetitie moet zijn. Naarmate er meer bewijsmateriaal vanuit de wetenschap beschikbaar komt, zullen we ons standpunt herzien."

World Athletics heeft ook de testosteronlimiet voor intersekse atleten aangescherpt. Voor deze atleten was een testosteronlimiet van 5 nanomol per liter bloed toegestaan.

In de vrouwenatletiek was de laatste jaren al veel discussie over (on)eerlijke competitie. Topatlete Caster Semenya is geboren met een hoog testosterongehalte. Haar lichaam maakt drie keer zoveel testosteron aan als dat van andere vrouwen.