Dopingschorsing atleten Rusland voorbij, maar ze mogen nog altijd niet meedoen

De mondiale atletiekfederatie heeft de dopingschorsing van Russische atleten na bijna acht jaar opgeheven. Dat betekent niet dat ze mogen meedoen aan internationale wedstrijden. Er is namelijk nog altijd de oorlog in Oekraïne die deze atleten aan de kant houdt.

Atletiekfederatie World Athletics is tevreden met de maatregelen tegen systematisch dopinggebruik die Rusland heeft getroffen. Toen deze "diepgewortelde cultuur" in 2015 aan het licht kwam, werden atleten uit Rusland verbannen van alle internationale toernooien en wedstrijden.

De Noor Rune Andersen leidde deze werkgroep en zag de afgelopen jaren te weinig verbetering. Donderdag had hij eindelijk goed nieuws voor Rusland. "Er is een nieuwe cultuur van goed bestuur en nultolerantie voor doping in de hele Russische atletiekbond", zei Andersen op een persconferentie.