Met Poetin bevriende ijshockeyer Ovechkin breekt record van Gretzky in NHL

IJshockeyer Alexander Ovechkin heeft dinsdag (lokale tijd) geschiedenis geschreven in de National Hockey League (NHL). De Russische sterspeler van Washington Capitals, die bekendstaat als goede vriend van president Vladimir Poetin, is de eerste ijshockeyer die in dertien seizoenen minstens veertig doelpunten maakt in de NHL.

De 37-jarige Ovechkin verbeterde het record dat op naam stond van Wayne Gretzky. De Canadese ijshockeylegende wist in twaalf seizoenen tot veertig treffers te komen in de NHL, de competitie voor Amerikaanse en Canadese profteams.

Het veertigste doelpunt van Ovechkin viel dinsdag in de eerste periode van de thuiswedstrijd tegen Columbus Blue Jackets (6-7-verlies). De Rus schaatste langs de rechterkant naar binnen en zag zijn schot via de tweede paal binnengaan.

Zo bracht Ovechkin zijn doelpuntentotaal in de NHL op 820. Gretzky maakte in zijn carrière 894 goals en is nog altijd de topscorer aller tijden in de NHL. Ovechkin is 37, Gretzky was 38 toen hij in 1999 zijn actieve carrière afsloot.

Ovechkin is niet alleen vanwege zijn doelpuntenproductie veelbesproken in de NHL. Hij staat bekend als vriend van Poetin. Zijn profielfoto op Instagram is al jaren een foto waarop hij met de omstreden Russische president poseert.