Ronnie O'Sullivan luidt de noodklok: 'Snooker staat er slechter voor dan ooit'

Ronnie O'Sullivan maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het snooker. In een uitgebreid interview haalt de zevenvoudig wereldkampioen stevig uit naar het management van de World Snooker Tour.

"Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat de snookersport er slechter voor staat dan ooit", foetert O'Sullivan in gesprek met de Britse website The Sportsman.

Volgens de nummer één van de wereld kunnen er op dit moment te weinig snookerspelers goed van de sport leven. Dat ligt volgens hem aan het management van de World Snooker Tour, die de populariteit van het snooker niet weet om te zetten in meer prijzengeld.

"Er is 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) aan prijzengeld voor 25 toernooien per jaar. En er zijn 128 spelers op de Tour zitten. Dat kan nooit goed gaan", zegt O'Sullivan. "We hebben minstens het drievoudige nodig om de sport voor iedereen leefbaar te houden."

'The Rocket' is niet te spreken over de organisatie achter de World Snooker Tour. "Ze hebben er totaal geen verstand van. Dat zijn echt geen heldere lichten. Misschien hebben we wel andere mensen nodig met een moderne visie, want zo komen we voorlopig niet uit deze negatieve spiraal."

'Het lijkt wel een kroegsport'

Ook verliest het snooker volgens O'Sullivan zijn charme door de opzet van bepaalde toernooien. "Het lijkt tegenwoordig wel een kroegsport. Kijk naar toernooien als de Shoot Out (waar om één frame per wedstrijd wordt gespeeld, red.) of naar sommige locaties waar we spelen: de charme van de sport is weg. Het is goedkoop geworden."

De World Snooker Tour reageerde bij The Sportsman ook op de uitspraken van O'Sullivan. "We hadden vorige week met de spelers een constructieve vergadering over onze toekomstvisie. Helaas koos Ronnie ervoor om daar niet bij te zijn."

Maar de organisatie geeft de 47-jarige Engelsman geen ongelijk "De World Snooker Tour werkt nu al hard aan de problemen die Ronnie opsomt. Ook loopt de ticketverkoop beter dan ooit en is het prijzengeld sinds de coronapandemie gestegen."