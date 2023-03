Britse turnheld Max Whitlock keert terug na mentale inzinking: 'Ik heb veel geleerd'

De Britse turnlegende Max Whitlock heeft dinsdag zijn terugkeer bekendgemaakt. De drievoudig olympisch kampioen zat sinds de Spelen van Tokio in een wak.

Whitlock won in de zomer van 2021 op het voltigepaard de derde gouden medaille uit zijn loopbaan, maar kon daar nauwelijks van genieten. De drievoudig wereldkampioen belandde in een diepe mentale crisis en overwoog zijn sport vaarwel te zeggen.

Dat deed hij niet. Whitlock zal in april op de Europese kampioenschappen in Turkije weer zijn eerste wedstrijd turnen. "Ik ben enorm blij dat ik voor dat toernooi geselecteerd ben", zegt de dertigjarige Brit. "Ik kijk ernaar uit om weer op een groot podium te strijden."

"Ik heb veel over mezelf geleerd in de periode na de Spelen in Tokio, waarin ik het psychisch moeilijk had. Deze periode van zelfreflectie en persoonlijke groei heeft mij een nieuwe mindset gegeven."