Uit Nederlandse ploeg verwijderde boksster Megan de Cler uitgeschakeld op WK

Megan de Cler is dinsdag gestrand in de tweede ronde van het WK boksen in India. De negentienjarige boksster negeerde met haar deelname de boycot van het Nederlandse team en werd daarop uit de nationale ploeg gezet.

Nederland koos er samen met tien andere landen voor om het mondiale eindtoernooi in New Delhi te boycotten, omdat boksers uit Rusland en Belarus onder hun eigen vlag mogen meedoen.

De Cler deed nogal wat stof opwaaien door onder een neutrale vlag tóch deel te nemen aan het WK. Daarop werd ze door de Nederlandse boksbond (NBB) uit de nationale ploeg gezet.

Vrijdag won De Cler in de eerste ronde van Nilufar Boboyorova uit Tadzjikistan, maar in haar volgende partij moest ze buigen voor de als tweede geplaatste Guadalupe Solis Acosta. De jury oordeelde dat de Mexicaanse op punten met 4-1 won van de Nederlandse, die vorig jaar nog zilver had veroverd op het jeugd-WK in de klasse tot 63 kilogram.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Mogelijk geen boksen in Parijs

De Cler zei na haar eerste wedstrijd dat ze haar eerste WK op seniorenniveau niet wilde missen. "Ik kom hier niet uit voor Nederland, ik ben hier in mijn eentje met mijn vader, die ook mijn coach is", zei ze. "Ik doe niet aan politiek, ik doe aan boksen. Daarom ben ik hier."

Sinds de oorlog in Oekraïne mogen Rusland en bondgenoot Belarus van het internationaal olympisch comité (IOC) geen internationale sportevenementen meer organiseren. Atleten uit die landen worden in de meeste sporten geweerd. In sommige sporten mogen ze wel onder neutrale vlag meedoen.