Internationale padeltop komt in oktober naar AFAS Live voor Amsterdam Open

De World Padel Tour (WPT), het grootste profcircuit in padel, strijkt later dit jaar opnieuw neer in Nederland. Het WPT Amsterdam Open wordt in oktober in AFAS Live gehouden.

De eerste editie van het Amsterdam Open werd vorig jaar in de Centrale Markthal gehouden. Daar kwamen toen in totaal twintigduizend bezoekers op af, het grootste aantal in de gehele World Padel Tour.

"In AFAS Live kunnen we het evenement nog professioneler neerzetten en de maximale capaciteit opschroeven tot meer dan 25.000 bezoekers gedurende het toernooi", zegt toernooidirecteur en oud-tennisser John van Lottum.

Padel komt uit Mexico, maar de variant van tennis en squash wordt ook in Nederland steeds populairder. Tennisbond KNLTB maakte onlangs bekend dat het aantal mensen dat in Nederland padelt harder groeit dan het aantal mensen dat gaat tennissen.

Het WPT Amsterdam Open is een van de vele toernooien op de World Padel Tour en staat dit jaar van 11 tot en met 15 oktober op het programma. De kwalificaties worden tussen 7 en 10 oktober afgewerkt in AFAS Live, dat normaal gesproken voornamelijk plaats biedt voor concerten.

De Nederlandse toppers behoren niet tot de wereldtop, maar kunnen zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema plaatsen. Ook maken ze kans op een wildcard.