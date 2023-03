Zwemster Schouten verbetert voor tweede dag op rij eigen Nederlands record

Zwemster Tes Schouten heeft voor de tweede dag op rij een eigen Nederlands record aangescherpt. De Bodegraafse verbeterde zondag in Frankrijk de nationale toptijd op de 100 meter schoolslag.

De 22-jarige Schouten tikte in het Franse Saint-Germain-en-Laye aan in een tijd van 1.05,92. Daarmee was ze zeventien honderdsten sneller dan vorig jaar december. De Zuid-Hollandse bleef de Française Charlotte Bonnet (1.07,76) voor.

Zaterdag verbeterde Schouten bij de wedstrijden in Frankrijk al het Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Ze won dat nummer in 2.23,28 en was net iets sneller dan eind vorig jaar in Rotterdam, toen ze het nationale record met maar liefst 2,5 seconden aanscherpte (2.23,67).

Schouten voldeed vorige week in Marseille op de 100 meter schoolslag als eerste Nederlandse zwemmer aan een limiet voor de Olympische Spelen. Eind vorig jaar pakte ze bij de WK kortebaan in Melbourne zilver op de 100 school en brons op de 200 school.

Arno Kamminga was ook twee keer succesvol in Saint-Germain-en-Laye. Hij zegevierde zondag in 2.11,41 op de 200 meter schoolslag en won zaterdag de 100 meter schoolslag in 1.00,56.