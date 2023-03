Ierse rugbyers pakken met grand slam na vijf jaar weer eindzege Six Nations

De Ierse rugbyers hebben de Six Nations gewonnen. De ploeg van bondscoach Andy Farrell won in de laatste wedstrijd met 29-16 van Engeland en bleef zo in de eindstand Frankrijk voor.

De Ieren schreven het toernooi van 2023 op hun naam met een zogenoemde grand slam: ze wonnen alle wedstrijden. Ze eindigden met 24 punten voor Frankrijk (20) en Schotland (15).

Engeland, dat een week eerder tegen Frankrijk zijn grootste thuisnederlaag ooit had geleden (10-53), begon goed en kwam dankzij twee penaltykicks op 0-6. Daarna namen de Ieren het initiatief en liepen uit naar 10-6.

In de tweede helft maakten de Ieren het verschil met drie try's en zorgden zo voor de eerste eindoverwinning sinds 2018. Ook toen won Ierland met een grand slam.

Frankrijk had het eerder op de dag nog spannend gemaakt in het zeslandentoernooi. De Fransen wonnen met 41-28 van Wales en konden de eindzege nog pakken, maar daarvoor moest Ierland van Engeland verliezen.

