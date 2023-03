Nederlandse boksster verschijnt ondanks boycot op WK, bond neemt maatregelen

Het bestuur van de Nederlandse boksbond NBB heeft maatregelen genomen tegen boksster Megan de Cler. Die besloot ondanks de Nederlandse boycot deel te nemen aan het WK boksen in India.

Nederland koos ervoor het evenement in New Delhi te boycotten, omdat boksers uit Rusland en Belarus onder hun eigen vlag mogen meedoen. Ook Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Ierland en Canada besloten om die reden niet naar India af te reizen.

Desondanks verscheen De Cler woensdag tijdens de openingsceremonie met een IBA-vlag, de neutrale vlag van de internationale bond. "We hebben helaas vernomen dat een lid van de boksbond namens Nederland deelneemt aan het WK voor vrouwen", meldt de NBB in een verklaring.

"Het bestuur heeft reeds contact opgenomen met de betrokkene en neemt passende maatregelen", schrijft de bond. Hoewel de NBB geen namen noemt, gaat het overduidelijk om de negentienjarige De Cler, die vrijdag haar openingswedstrijd van Nilufar Boboyorova uit Tadzjikistan won.

Onzekerheid over olympisch boksen in 2024

Nederland is een van de in totaal elf landen die het WK boycotten. Het besluit van de boksbond is "in lijn met het standpunt van de Nederlandse overheid en NOC*NSF, alsmede met de sancties die het IOC eerder heeft opgelegd", schrijft de bond.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stelde het internationaal olympisch comité (IOC) strenge regels op. Rusland en bondgenoot Belarus mogen van het IOC geen internationale sportevenementen meer organiseren. Atleten uit die landen worden in de meeste sporten geweerd. In sommige sporten mogen ze wel onder neutrale vlag meedoen.