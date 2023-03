Zeilster Bouwmeester zet met Europese titel eerste stap naar vierde Spelen

Marit Bouwmeester heeft vrijdag de Europese titel in de ILCA 6-klasse veroverd. De Nederlandse stelde in de slotrace van de EK in Italië de eerste plek in het klassement veilig.

De 34-jarige Bouwmeester houdt de Deense Anne-Marie Rindom (zilver) en de Griekse Vasileia Karachaliou (brons) achter zich in het klassement. Met Maxime Jonker eindigde er nog een Nederlandse in de top vier.

Op de slotdag eindigde Bouwmeester haar eerste van drie races als zevende. De Friezin won de tweede race en zette daarmee een grote stap naar haar vijfde Europese titel. Ze had aan een twaalfde plek in de slotwedstrijd genoeg om het goud veilig te stellen.

De ILCA 6-klasse is de opvolger van de Laser Radial. In die klasse veroverde Bouwmeester onder meer drie olympische medailles: zilver in 2012, goud in 2016 en brons in 2021.

Bouwmeester beviel nog geen jaar geleden van haar eerste kind. Bij de WK van oktober 2022 in de Verenigde Staten maakte de viervoudig wereldkampioene haar rentree en werd ze negende. Een maand later veroverde Bouwmeester EK-brons in Frankrijk.

Bouwmeester hoopt volgend jaar voor de vierde keer mee te doen aan de Olympische Spelen, die in de zomer van 2024 in Parijs worden gehouden. De EK in het Italiaanse Andora was het eerste toernooi dat meetelde in de olympische kwalificatie.

