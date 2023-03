Judoka Roy Meyer werkt op sokken winkeldief in Rotterdam naar de grond

Judoka Roy Meyer heeft deze week in Rotterdam op zijn sokken een winkeldief aangehouden. Dit schrijft de politie vrijdag in een uitgebreid bericht op Instagram.

Het bijzondere voorval vond ergens deze week plaats op de Coolsingel, waar twee verdachten voor ongeveer 80 euro aan voedsel uit de supermarkt stalen. Ze werden gesnapt en zetten het op het lopen. De beveiliger kon één winkeldief in de kraag vatten, maar de ander wist te ontsnappen.

De 31-jarige Meyer zat met zijn gezin in de auto toen hij het allemaal voor zijn ogen zag gebeuren. De geboren Bredanaar, die geen schoenen aan had, stapte uit zijn auto en zette op sokken de achtervolging in. Hij slaagde erin in de vluchtende verdachte naar de grond te werken, waarna de politie hem kon arresteren.

"Ik pakte hem met één hand bij zijn kraag en veegde hem met m'n voet onderuit", zegt Meyer in gesprek met Rijnmond. "Hij bleef netjes liggen toen ik had gezegd dat hij mij niet nog een keer moest laten rennen."

Meyer deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. In de zomer van 2021 ontbrak het zwaargewicht bij de Spelen in Tokio, omdat de inmiddels gestopte Henk Grol de voorkeur kreeg van de selectiecommissie. Meyer pakte in zijn loopbaan onder meer twee keer WK-brons in het zwaargewicht, de klasse boven 100 kilogram.