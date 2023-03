Groenhart keert terug bij GLORY en kan tweede Nederlandse kampioen worden

Murthel Groenhart keert terug als kickbokser bij GLORY. Op 29 april strijdt de Nederlander met regerend kampioen Endy Semeleer om de wereldtitel in het weltergewicht. Als Groenhart wint, is hij naast Rico Verhoeven de tweede wereldkampioen bij GLORY.

De 36-jarige Groenhart kroonde zich in 2017 al eens tot wereldkampioen in het weltergewicht door rivaal Cédric Doumbé te verslaan. Vier jaar later stapte hij over naar het mixed martial arts (MMA) en verdween hij van het kickbokstoneel.