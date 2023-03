Overeem (42) krijgt dopingschorsing van een jaar en is zege op Badr Hari kwijt

Kickboksbond GLORY heeft Alistair Overeem dinsdag voor twaalf maanden geschorst. De 42-jarige zwaargewicht wordt gestraft voor het overtreden van de dopingregels.

Overeem, die uit de zwaargewichtranking van GLORY is gehaald, testte in oktober positief na zijn overwinning op Badr Hari in het GelreDome. Sindsdien was het wachten op de B-staal.

In november sprak het management van Overeem nog van "minimale sporen van een niet-prestatiebevorderend middel". Het Nederlandse vechtsporticoon is nu dus definitief geschorst. Onduidelijk is om welk middel het gaat.

Zijn schorsing is een streep door de rekening voor Overeem, die met zijn zege op Hari een spraakmakende rentree als kickbokser maakte. In de afgelopen jaren maakte hij naam bij de UFC, 's werelds grootste MMA-organisatie.

Na zijn overwinning op Hari had Overeem het voorzien op een titelgevecht met Rico Verhoeven, maar de kans daarop werd flink verkleind door zijn positieve test. Bovendien raakte Verhoeven vorige maand zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Alistair Overeem versloeg Badr Hari, maar is die overwinning dus kwijt. Foto: GLORY

Ook Ben Saddik staat voorlopig aan de kant

Overeem is de tweede topzwaargewicht in relatief korte tijd die een dopingschorsing krijgt. Onlangs kreeg Jamal Ben Saddik van GLORY een uitsluiting van vijftien maanden. De Belg liep tegen de lamp na een zege op Benjamin Adegbuyi in augustus vorig jaar.

Om de zwaargewichtdivisie ondanks de afwezige grote namen aantrekkelijk te houden, herintroduceerde GLORY de prestigieuze Grand Prix. Gedurende 2023 kunnen acht vechters zich kwalificeren voor het eindejaarstoernooi. Tussendoor valt ook een titelgevecht tegen Verhoeven te verdienen.

Naast Overeem werd dinsdag ook Mohammed Jaraya uit de GLORY-ranglijsten verwijderd. Het Nederlands-Marokkaanse lichtgewicht zit al een tijdje in de cel. Hij wordt verdacht van witwassen en drugs- en wapenhandel.