Sanne Wevers kondigt rentree aan en mikt op deelname aan Spelen in Parijs

Sanne Wevers maakt volgende week vrijdag, na anderhalf jaar afwezigheid, haar officiële rentree op het turnpodium. De olympisch kampioene van 2016 komt in actie tijdens een reeks kwalificatiewedstrijden voor de EK in Turkije, te beginnen in Rotterdam. Op de langere termijn is deelname aan de Olympische Spelen van 2024 het doel.

"Ik dacht dat dit te vroeg zou zijn, maar ik durf het nu aan", zegt Wevers dinsdag tegen de NOS. De 31-jarige turnster kwam op de Spelen in Tokio in 2021 voor het laatst in actie en nu hoopt ze er volgend jaar op de Spelen in Parijs weer bij te zijn.

"Dat is waar ik nu naartoe werk. Het is geen makkelijke route, maar ik heb veel vertrouwen in ons team en in de Nederlandse generatie. Ik geloof echt dat we mooie prestaties kunnen neerzetten."

Haar optreden in Tokio viel midden in een tijd waarin haar vader en coach Vincent Wevers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vanwege de zaak mocht de turncoach in de zomer van 2021 niet mee naar de Spelen in Tokio. Dit namen zijn dochters, Sanne en Lieke Wevers, de KNGU kwalijk.

Vincent en Sanne Wevers in 2018. Foto: ANP

'Het is heel pijnlijk geweest'

Na de Spelen nam Wevers een lange pauze om vervolgens met haar vader, haar zus en enkele andere turnsters een commerciële turnploeg te starten in Varsseveld. Vincent Wevers werd intussen ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

"Het heeft allemaal heel lang geduurd en het is heel pijnlijk geweest, met veel schade tot gevolg", legt Wevers uit. "Maar uiteindelijk wil je door. We kunnen weer vooruitkijken."

Wevers, die in 2016 olympisch kampioene werd op de balk, kijkt ernaar uit om terug te keren op de wedstrijdvloer. "Mijn uiteindelijke conclusie is dat het nooit de sport is geweest die voor mij moeilijk was. Sport is het mooiste in mijn leven en dat wil ik straks mooi afsluiten. Er is veel gebeurd en ik had afstand nodig om mezelf te herpakken en de vraag te stellen wil ik nog door. Het antwoord is ja."