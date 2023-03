Hockeyster Leurink (28) stopt als international: 'Tijd voor een nieuw leven'

Hockey-international Laurien Leurink heeft besloten na 133 interlands een punt te zetten achter haar interlandcarrière. De 28-jarige speelster van SCHC wil meer tijd voor haar maatschappelijke carrière en haar sociale leven.

"Ik heb er lang over getwijfeld, want zoiets moois als een carrière in Oranje komt natuurlijk nooit meer terug. Maar ik merk dat mijn prioriteiten aan het verschuiven zijn", zegt Leurink dinsdag tegen Hockey.nl. "Na jaren van opofferingen voel ik dat de tijd is aangebroken voor de volgende stap in mijn leven."

Leurink, die in 2021 olympisch kampioen werd in Tokio, zegt dat haar twijfel ontstond na het wereldkampioenschap in 2022 in Spanje. "Het vuurtje brandde ergens nog wel, dus ik wilde het wel een kans geven", zegt Leurink. Haar laatste interland is de gewonnen WK-finale tegen Argentinië (3-1) in juni. In het Spaanse Terrassa was Leurink goed voor een assist.

Na het doorlopen van nationale jeugdselecties maakte Leurink in 2015 haar debuut in Oranje. Ze was in 133 interlands goed voor 29 goals en 43 assists. In 2016 reisde ze met de ploeg af naar haar eerste Spelen. Na de verloren finale tegen Engeland moest Leurink genoegen nemen met een zilveren plak. In 2021 was het wél raak en veroverde ze de gouden medaille in Tokio.

Daarnaast werd Leurink twee keer wereldkampioen en veroverde ze drie keer de Europese titel. "Ik heb een fantastische tijd in Oranje gehad, maar nu is het tijd voor een nieuw leven", sluit Leurink af.