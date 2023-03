Hoogspringlegende Dick Fosbury (76) van revolutionaire fosburyflop overleden

Hoogspringlegende Dick Fosbury is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan introduceerde op de Olympische Spelen van 1968 de sprongtechniek die nog altijd wordt gebruikt.

Fosbury zorgde bij de Spelen in Mexico-Stad voor een revolutie door als eerste atleet op internationaal topniveau na een schuine aanloop ruggelings over de lat te springen. Hij was er min of meer bij toeval achter gekomen dat die manier efficiënt was.