Handballers weer stap dichter bij EK dankzij gelijkspel in Kroatië

De Nederlandse handballers hebben in de EK-kwalificatie verdienstelijk gelijkgespeeld in en tegen Kroatië. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson kwam in Osijek tot 25-25.

Halverwege leidde Oranje met 15-14. Dani Baijens was met zes doelpunten topscorer aan Nederlandse zijde. Rutger ten Velde scoorde vijf keer en Kay Smits viermaal.

Nederland won woensdag de thuiswedstrijd tegen Kroatië met 32-27. Dankzij het gelijkspel in Osijek is het team van Olsson weer een stap dichter bij deelname aan het EK van 2024 in Duitsland gekomen.

Oranje staat met vijf punten uit vier wedstrijden tweede in groep 5 en heeft evenveel punten als nummer drie Kroatië. Griekenland, dat zondag met 26-24 van België won, gaat met zes punten aan kop. België is met nul punten laatste.

Eind april besluit Nederland het kwalificatietoernooi met uitwedstrijd tegen België en een thuiswedstrijd tegen Griekenland. De beste twee landen van elke groep en de vier beste nummers drie van alle poules kwalificeren zich voor het EK.