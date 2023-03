Herlings grijpt na jaar blessureleed net naast zege bij rentree in MXGP

Delen via E-mail

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag net naast de overwinning gegrepen bij zijn rentree in de MXGP. De Brabander eindigde als tweede bij de eerste Grand Prix van het seizoen in het Argentijnse Villa La Angostura.

De 28-jarige Herlings kwam in de eerste manche als vierde over de finish. De tweevoudig wereldkampioen eindigde achter de Spanjaard Jorge Prado (winnaar) en de Fransen Romain Febvre (tweede) en Maxime Renaux (derde).

In de tweede manche eindigde Herlings als tweede. Daarin moest de KTM-coureur alleen de Spanjaard Rubén Fernández voor zich dulden.

Herlings werd in de daguitslag tweede met veertig punten. Daarmee kwam hij één punt tekort voor de zege in de Grand Prix, die naar Fernández ging. De Spanjaard boekte zijn eerste zege in de MXGP.