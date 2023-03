Honkballers lopen na rekenwerk kwartfinales World Baseball Classic mis

Het Koninkrijksteam is uitgeschakeld op de World Baseball Classic in Taiwan. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens verloor zondag het laatste groepsduel met 7-1 van Italië en eindigde daardoor zeer nipt als derde in de poule. Curieus was dat alle ploegen in de groep op vier punten eindigden.

Het Koninkrijksteam was het toernooi gestart met overwinningen op Cuba en Panama. Zaterdag had het team de eerste kans om door te stoten naar de laatste acht van het officieuze wereldkampioenschap, maar er werd verrassend verloren van thuisland Taiwan.

Bij winst op Italië zou het Koninkrijksteam alsnog doorgaan. Aan het begin van de derde inning kwam Oranje op voorsprong dankzij een verre homerun van Chadwick Tromp.

De prima uitgangspositie verdween in een dramatische vierde inning als sneeuw voor de zon. Pitcher Mike Bolsenbroek, die pas net op de heuvel stond, moest vier punten incasseren.

Bondscoach Meulens greep in door Bolsenbroek te vervangen door Eric Mendez, maar daarmee was hij de Italiaanse scoringsdrang niet te stoppen. De Zuid-Europese rivaal maakte nog twee punten, om de inning te beëindigen met een ruime 6-1-voorsprong.

Het Koninkrijksteam kreeg in de zesde inning de ultieme kans om de marge te verkleinen. Ondanks drie bezette honken kwam Oranje niet tot scoren. Italië deed dat in de achtste inning wel, waardoor de eindstand 7-1 werd.

Alle teams eindigen in poule A met twee overwinningen

Alle teams in de poule eindigden met twee overwinningen en twee nederlagen. Op basis van de geïncasseerde runs gedeeld door de verdedigende 'nullen' gaan Cuba en Italië verder.

De World Baseball Classic is het enige toernooi waar spelers uit de Major League Baseball (MLB) aan mogen meedoen. Oranje kon beschikken over toppers als Xander Bogaerts, Jurickson Profar en Didi Gregorius.

De kwartfinales zijn op 15 en 16 maart in Tokio en Miami. De halve finales (19-20 maart) en de finale (21 maart) zijn in Miami.