Engelse rugbyers lijden tegen Frankrijk grootste thuisnederlaag ooit

De Engelse rugbyers zijn zaterdag vernederend in de Six Nations. De wereldkampioen van 2003 verloor in het Londense Twickenham Stadium met 10-53 van Frankrijk en dat was de grootste thuisnederlaag ooit.

Het was ook de grootste zege ooit voor de Fransen op de Engelsen. Frankrijk maakte liefst zeven 'tries' in de wedstrijd en leidde halverwege al met 27-3.

Thibaud Flament en Charles Ollivon maakten ieder twee 'tries'. Thomas Ramos werd uitgeroepen tot 'man van de wedstrijd'. Hij opende in de tweede minuut al de score met een 'try' en maakte in de hele wedstrijd ook nog eens zes 'conversies' (schot tussen de palen).

Engeland, dat in 1871 zijn eerste rubyinterland afwerkte, verloor twee keer met ruimere cijfers dan 10-53, maar dat waren uitwedstrijden. In 1998 was Australië met 76-0 te sterk in Brisbane en in 2008 werd in Bloemfontein met 58-10 verloren van Zuid-Afrika.

Frankrijk blijft door de zege kansrijk voor de eindzege in het jaarlijkse toernooi tussen de zes grootmachten in het rugby. De titelverdediger klom naar de tweede plaats. Ierland is koploper.