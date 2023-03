Honkballers door verlies nog niet zeker van kwartfinales op World Baseball Classic

Delen via E-mail

De honkballers hebben zaterdag hun eerste nederlaag geleden tijdens de World Baseball Classic. Het Koninkrijksteam moest zijn meerdere erkennen in gastland Taiwan: 5-9.

Al na twee innings liep de ploeg van Hensley Meulens achter de feiten aan in het Taichung Stadium in Taiwan. Mede door een homerun van Yu Chang liep Taiwan uit naar een 5-1-voorsprong. Het Koninkrijksteam slaagde er daarna niet in deze kloof te dichten.