Skiester Shiffrin boekt 87e wereldbekerzege en heeft record alleen in handen

Mikaela Shiffrin is zaterdag met haar 87e wereldbekerzege alleen recordhouder geworden. De 27-jarige Amerikaanse laat dankzij een triomf op de slalom in het Zweedse Are de Zweedse legende Ingemar Stenmark definitief achter zich.

Na de eerste van de twee runs koesterde Shiffrin al een marge van 69 honderdste van een seconde ten opzichte van haar landgenote Anna Swenn Larsson. In de tweede heat verdedigde de Amerikaanse de voorsprong met succes, waardoor ze de nu 66-jarige Stenmark aflost.

In januari evenaarde Shiffrin al het record van wereldbekerzeges bij de vrouwen. Dat stond met 82 overwinningen op naam van haar landgenote Lindsey Vonn. Vrijdag voegde ze zich naast Stenmark met haar zege op de reuzenslalom.

De Zweed Stenmark schreef in de jaren zeventig en tachtig 86 wereldbekerwedstrijden op zijn naam. Hij zei onlangs in gesprek met AP dat hij Shiffrin "veel beter" vindt dan hij zelf ooit was.

Ruim tien jaar geleden won Shiffrin als zeventienjarige skiester haar allereerste wereldbeker ook in Are. Twee maanden later veroverde ze de wereldtitel op de slalom, waarmee Shiffrin in het Oostenrijkse Schladming de jongste Amerikaanse wereldkampioene werd op dit onderdeel. Daarna veroverde het skitalent prijs na prijs. Shiffrin is de enige skiester die op zes opeenvolgende wereldkampioenschappen goud won.

Verder mag Shiffrin zich tweevoudig olympisch kampioene noemen. Bij de Spelen van 2014 in Sotsji pakte ze goud op de slalom en vier jaar later in Pyeongchang eindigde de Amerikaanse topskiester met de titel op de reuzenslalom. Bij de vorige Spelen in Peking kon Shiffrin de verwachtingen niet waarmaken. Ze pakte zelfs geen enkele medaille.