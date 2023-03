Skiester Shiffrin evenaart legendarisch record Stenmark met 86e wereldbekerzege

Mikaela Shiffrin heeft vrijdag met haar 86e wereldbekerzege het record van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark geëvenaard. De Amerikaanse boekte haar historische overwinning op de reuzenslalom in het Zweedse Are.

De 27-jarige Shiffrin liet de Italiaanse Federica Brignone en de Zweedse Sara Hector achter zich. Ze triomfeerde op de piste waar ze ruim tien jaar geleden haar eerste zege boekte in de wereldbeker. Het was Shiffrins twintigste zege op de reuzenslalom. Daarmee evenaarde ze het vrouwenrecord van de Zwitserse Vreni Schneider.

In januari evenaarde Shiffrin al het record van wereldbekerzeges bij de vrouwen. Dat stond met 82 overwinningen op naam van landgenote Lindsey Vonn. Zes weken geleden boekte Shiffrin al haar 85e zege. "Dit is een spectaculaire dag", zei de euforische Amerikaanse na het veiligstellen van haar 86e overwinning.

De inmiddels 66-jarige Stenmark schreef in de jaren zeventig en tachtig 86 wereldbekerwedstrijden op zijn naam. De Zweed zei onlangs in gesprek met AP dat hij Shiffrin "veel beter" vindt dan hij zelf ooit was.

Shiffrin kan het record op z'n vroegst zaterdag helemaal op haar naam krijgen. Dan staat in Are een wereldbekerwedstrijd op de slalom op het programma. Dat is het favoriete onderdeel van Shiffrin.

Naast haar vele successen in wereldbekerwedstrijden is Shiffrin tweevoudig olympisch kampioene. Bij de Spelen van 2014 in Sotsji pakte ze goud op de slalom en vier jaar later in Pyeongchang eindigde de Amerikaanse topskiester met de titel op de reuzenslalom. Bij de vorige Spelen in Peking kon Shiffrin de verwachtingen niet waarmaken.