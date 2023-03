Kickbokser Tavares is terug van dopingschorsing en strijdt om duel met Plazibat

Kickbokser Luis Tavares keert op 29 april terug in de ring na een dopingschorsing. De Rotterdammer wil tijdens een viermanstoernooi van GLORY een gevecht tegen de Kroaat Antonio Plazibat afdwingen. De winnaar van dat gevecht pakt de interim-wereldtitel in het zwaargewicht.

Plazibat wilde niet op een gevecht met Verhoeven wachten en daarom heeft GLORY voor 17 juni een gevecht om de interim-wereldtitel in het leven geroepen. De winnaar van die wedstrijd vecht waarschijnlijk in het najaar tegen Verhoeven om de echte wereldtitel.

Tavares testte vorig jaar zomer positief op het gebruik van verboden middelen. Dat gebeurde in aanloop naar een titelgevecht in het lichtzwaargewicht tegen Sergej Maslobojev.

Osaro, opgegroeid in Amersfoort, komt uit voor Nigeria. Mahieddine is geboren in Marseille en heeft wortels in Algerije. De Bosniër Sljivar kwam nog nooit eerder uit voor GLORY.