Honkballers door zege op Panama dicht bij kwartfinales World Baseball Classic

De honkballers van het Nederlandse Koninkrijksteam hebben donderdag ook hun tweede wedstrijd op de World Baseball Classic (WBC) gewonnen. Panama werd in Taiwan met 3-1 verslagen.

Het Koninkrijksteam stond na vijf innings op een 2-0-voorsprong in het Taichung Stadium door homeruns van sterspelers Xander Bogaerts en Jurickson Profar.

Panama deed daarna nog wat terug, maar de overwinning kwam niet in gevaar voor het team van bondscoach Hensley Meulens. Bogaerts vergrootte de marge in de achtste inning weer naar twee.

Het duel met Panama was een bijzondere wedstrijd voor de 35-jarige Sharion Martis, die begon als startende werper. In 2006 stond de toen achttienjarige Martis ook tegen Panama voor het eerst op de heuvel. Hij gooide toen de eerste en tot nu toe enige no-hitter in de geschiedenis van de World Baseball Classic.

Koninkrijksteam wil World Baseball Classic voor het eerst winnen

In de eerste wedstrijd van de WBC was het Koninkrijksteam al te sterk voor Cuba: 4-2. Het is het enige toernooi waar spelers uit de Major League Baseball (MLB) aan mogen meedoen. Het Koninkrijksteam kan daardoor beschikken over toppers als Bogaerts, Profar en Didi Gregorius.

De honkballers nemen het in de poule ook nog op tegen gastland Taiwan en Italië. Die wedstrijden worden ook in het Taichung Stadium in Taiwan gespeeld. De nummers één en twee plaatsen zich voor de kwartfinales, die in Tokio worden worden afgewerkt. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.

Het Koninkrijksteam hoopt de World Baseball Classic voor het eerst te winnen. In 2013 in 2017 werden de halve finales gehaald. Het officieuze WK wordt eens in de vier jaar gehouden.