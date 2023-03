Nederlandse handballers winnen verrassend van Kroatië en liggen op EK-koers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse handballers hebben woensdag in Indoor-Sportcentrum Eindhoven een knappe overwinning geboekt in het EK-kwalificatieduel met Kroatië. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson versloeg het Zuidoost-Europese topland met 32-27.

Nederland heeft nu twee van de drie kwalificatieduels gewonnen en houdt daarmee EK-deelname volop in het zicht. De formatie van Olsson gaat aan de leiding in groep 5, waar een plek bij de eerste twee volstaat voor een ticket voor het eindtoernooi.

Luc Steins was zoals gewoonlijk de uitblinker bij de Nederlandse ploeg. De 27-jarige middenopbouwer verdeelde het spel en zette regelmatig zijn ploeggenoten oog in oog met de Kroatische doelman. Dat zorgde voor een 15-13-voorsprong bij rust.

In de tweede helft deed Oranje er zelfs nog een schepje bovenop. Vlotjes liepen de Nederlandse handballers uit naar 21-14, waarmee het pleit beslecht was. Kay Smits mocht zich uiteindelijk met acht goals de meest trefzekere speler noemen.

De Nederlandse handbalmannen vervulden lang een bijrol op het internationale podium, maar zijn bezig aan een opmars. Anderhalve maand geleden was Oranje voor het eerst in meer dan zestig jaar actief op het WK. Na drie zeges en drie nederlagen eindigde de ploeg van Olsson als veertiende.

Zondag speelt Nederland in Osijek een uitwedstrijd tegen Kroatië. De kwalificatiereeks wordt eind april afgesloten met een uitwedstrijd tegen België en een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Het EK staat in januari in Duitsland op het programma.