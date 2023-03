Honkballers beginnen World Baseball Classic met knappe zege op Cuba

De honkballers van het Nederlandse Koninkrijksteam hebben woensdag hun eerste wedstrijd op de World Baseball Classic (WBC) gewonnen. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens was in de openingswedstrijd van het officieuze WK met 4-2 te sterk voor Cuba.

Ondanks een formatie met onder anderen MLB-spelers Xander Bogaerts, Mariekson 'Didi' Gregorius, Andrelton Simmons en Jurickson Profar keek Oranje tegen Cuba na twee innings tegen een 0-1-achterstand aan dankzij een rake klap van Yadil Mujica.

Oranje, dat al twee keer de halve finales haalde (in 2013 en 2017) en dit jaar de ambitie heeft uitgesproken om voor de titel te gaan, trok de stand in de volgende inning gelijk. Gregorius sloeg Roger Bernadina over de thuisplaat (1-1).

Het Koninkrijksteam maakte het verschil met drie punten in de zesde inning. De in New York geboren Josh Palacios sloeg onder druk Gregorius binnen. Even later sloeg Chadwick Tromp een bal precies tussen de Cubaanse veldspelers, waarna Jonathan Schoop en Palacios binnenkwamen: 4-1.

Cuba deed in de zevende inning nog iets terug via Yoelkis Guibert, maar Oranje kwam niet meer in de problemen in de openingswedstrijd van het hoog aangeschreven toernooi. De WBC is het enige internationale toernooi waaraan profs uit de Amerikaanse Major League (MLB) mogen meedoen.

Het Koninkrijksteam neemt het donderdag om 5.00 uur op tegen Panama. Daarna zijn Taiwan en Italië de tegenstanders in de groepsfase. De nummers één en twee van de poule gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan vliegen naar Miami voor de finaleronde.

Programma WBC (Nederlandse tijden) Donderdag 5.00 uur: Koninkrijksteam-Panama

Zaterdag 12.00 uur: Koninkrijksteam-Taiwan

Zondag 13.00 uur: Koninkrijksteam-Italië