Honkballers zijn één grote familie: 'Je ziet echt niet wie er miljoenen verdient'

De World Baseball Classic is het enige honkbaltoernooi waaraan de grote namen uit de Major League Baseball (MLB) mogen meedoen. Bij het Koninkrijksteam speelt superster Xander Bogaerts daardoor vanaf woensdag samen met bescheiden profs uit de Hoofdklasse.

Dwayne Kemp is net klaar met een quiz als hij de telefoon opneemt in Taiwan. "De technische staf had dertig multiplechoicevragen bedacht over de successen van onze spelers en coaches", zegt de 35-jarige Rotterdammer, die al sinds 2009 voor de Nederlandse honkbalploeg uitkomt. "Mijn team is tweede geworden, dus ik heb zo bij het FIFA-toernooi nog een appeltje te schillen met de andere jongens."

De spelletjesavond is bedoeld als laatste teambuilding voor de openingswedstrijd van de World Baseball Classic (WBC), woensdag tegen Cuba. Maar volgens Kemp hadden de spelers ook zonder geplande activiteit elkaar gezelschap gehouden.

"We zijn altijd samen. Als we niet op het veld staan, zitten we in onze spelerslounge te kaarten, achter de PlayStation of gewoon met elkaar te praten. Het voelt alsof ik herenigd ben met mijn vrienden. We zijn één grote familie, beter kan ik het niet omschrijven. We vertrouwen elkaar blindelings. Dat maakt deze ploeg uniek. En heel sterk."

Het Koninkrijksteam bestaat uit honkballers die zijn opgegroeid in Nederland, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, de Dominicaanse Republiek of de Verenigde Staten. Er zijn spelers met miljoenencontracten in de Noord-Amerikaanse MLB en spelers die niet veel meer dan een onkostenvergoeding krijgen in de Nederlandse Hoofdklasse.

"Er zitten echte supersterren in onze ploeg", zegt Kemp, die voor het Rotterdamse Curaçao Neptunus uitkomt. "Maar daar merk je niks van, omdat we elkaar al zó lang kennen. De kern van dit team werd in 2011 al wereldkampioen. Sommige jongens hebben sindsdien meer succes gehad in hun carrière dan anderen en daardoor zijn we niet heel vaak meer samen. Maar toen we vorige maand begonnen aan de voorbereiding op de WBC, voelde het alsof we elkaar de dag ervoor nog hadden gezien."

Koninkrijksteam op WBC 2006: Uitgeschakeld in eerste ronde

2009: Uitgeschakeld in tweede ronde

2013: Uitgeschakeld in halve finales

2017: Uitgeschakeld in halve finales

Superster Bogaerts wil dolgraag meedoen aan WBC

Toen Bogaerts eind vorig jaar het grootste contract voor een Nederlandse honkballer ooit tekende (een totaal van 280 miljoen dollar in elf jaar, omgerekend zo'n 268 miljoen euro), kreeg hij meteen een telefoontje van Hensley Meulens.

De bondscoach van het Koninkrijksteam feliciteerde de nieuwste speler van San Diego Padres. Maar hij had ook een belangrijke vraag: was Bogaerts nog steeds beschikbaar voor de WBC? "Dat is geen automatisme, want een speler uit de MLB moet toestemming krijgen van zijn club", zegt Meulens. "Maar Xander zei direct: 'Ik ga mee.'"

De dertigjarige Bogaerts is zonder twijfel de beste speler van het Koninkrijksteam. Hij eindigde vorig seizoen als negende in de verkiezing van waardevolste speler in de American League. De korte stop begint over drie weken al aan het 162 wedstrijden durende MLB-seizoen. Maar het enige toernooi dat hij voor Nederland mag spelen, wil hij niet missen.

Datzelfde geldt voor Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Jurickson Profar, Andrelton Simmons, Chadwick Tromp en Richie Palacios, de andere actieve MLB-spelers in de selectie van Meulens. Daarnaast heeft de bondscoach met Wladimir Balentien, Roger Bernadina, Shairon Martis en Josh Palacios nog vier mannen tot zijn beschikking die ervaring hebben in de Noord-Amerikaanse topcompetitie.

"Ik hoef nooit moeite te doen om de grote namen te overtuigen om mee te doen aan de WBC", zegt de 55-jarige Meulens, die in het dagelijks leven slagcoach is bij MLB-club Colorado Rockies. "En er vervolgens een team van maken gaat ook bijna vanzelf. Als die jongens bij elkaar zijn, zie je echt niet wie 0 euro en wie er 10 miljoen euro per jaar krijgt. Op het veld maakt het niet uit hoeveel je verdient."

Xander Bogaerts is de grote ster van het Koninkrijksteam. Foto: Getty Images

Honkballers gaan alleen voor de titel

Hoewel de vorige WBC door de coranapandemie al zes jaar geleden is, is de groepsapp van het Koninkrijksteam nooit stilgevallen. En in die app zijn de honkballers naar elkaar altijd duidelijk geweest over hun doel voor de vijfde editie van het officieuze WK. "We gaan voor de titel. Daar praten we niet stiekem over, dat doen we gewoon openlijk", zegt Meulens lachend.

Bij de vorige twee edities van de WBC was de ploeg van Meulens al dicht bij het ultieme succes. In 2013 verloor Oranje in de halve finales met 1-4 van de Dominicaanse Republiek. Vier jaar later boog het Koninkrijksteam - vooral door eigen fouten - pas na verlenging voor Puerto Rico (3-4). Meulens: "Ik had in 2017 echt het gevoel dat we het talentvolste team waren. We hadden die wedstrijd tegen Puerto Rico moeten winnen."

De kwaliteit van de selecties van de concurrentie is er voor de komende WBC-editie flink op vooruitgegaan. Vooral de Verenigde Staten, de Dominicanen en Japan kunnen teams met alleen maar supersterren opstellen.

"Maar wij weten dat wij de capaciteiten hebben om dit toernooi te winnen", zegt Kemp. "Ja, we hebben heel veel lol met elkaar. Maar als woensdag de lichten aangaan, hebben we met z'n allen maar één doel. We zijn die halve finales wel zat."