Femke Bol heerst op 400 meter: waarom doet ze dat niet op de WK of Spelen?

Femke Bol (23) heerst dit indoorseizoen op de 400 meter, maar op dat onderdeel komt ze komende zomer op de WK outdoor in Boedapest en volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs niet in actie. Wat mogen we op de WK en de Spelen wél van haar verwachten? En daarna? Zes vragen en zes antwoorden.

Hoe hoog mogen we de Europese 400-metertitel van Bol van afgelopen weekend in Istanboel inschalen? Het is en blijft razendknap wat Bol presteert, maar in internationaal opzicht hebben haar indoortitels veel minder waarde dan haar gouden plakken op de EK outdoor afgelopen zomer in München. En haar zilveren medaille van de WK outdoor in Eugene en het olympisch brons van Tokio worden nóg hoger ingeschaald.

Veel atleten slaan het indoorseizoen over en daarom wordt outdoor gezien als het hoogste atletiekpodium. Daar komt bij dat de snelste vrouwen op de 400 meter en de 400 meter horden vooral afkomstig zijn uit landen als de Verenigde Staten, Jamaica, Barbados en de Bahama's. En daar stelt indooratletiek niets voor.

"Dat is logisch", zegt Bram Peters, de coach van Bo. "Waarom zou je in een land als de Bahama's een indoorkampioenschap organiseren? Het is daar heel het jaar lekker warm. Outdoor blijft daardoor altijd groter."

Femke Bol na haar gouden race op de 400 meter in Istanboel. Foto: ANP

Wat mogen we de rest van dit jaar van Bol verwachten na haar indrukwekkend goede indoorseizoen? In 2022 kende Bol individueel met twee keer EK-goud (400 meter en 400 meter horden) en een keer WK-zilver (400 meter horden) een extreem succesvol outdoorseizoen en toch gaat de lat weer omhoog. De tijden van Bol dit indoorseizoen zijn nog beter dan vorig jaar, met als uitschieter haar wereldrecord (49,26) op de 400 meter bij NK indoor in Apeldoorn. "Als je die tijd vertaalt naar een buitenbaan, dan zit je rond de 48,5", schat Peters.

Ter vergelijking, de Bahameese Shaunae Miller-Uibo, werd vorig jaar in Eugene wereldkampioen op de 400 meter met een tijd van 49,11. Dat wil niet zeggen dat Bol wereldkampioen kan worden op de 400 meter en daar komen we ook niet snel achter. Net als in Eugene laat ze op de WK dit jaar in Boedapest de 400 meter schieten. Ze loopt individueel alleen de 400 meter horden.

Waarom loopt Bol op een WK (en op de Spelen) geen 400 meter? Bol behoort zowel op de 400 meter als op de 400 meter horden tot de wereldtop. Dat kan, omdat die onderdelen trainingstechnisch goed te combineren zijn. Op de WK en de Spelen ligt dat anders. De 400 meter en de 400 meter horden zijn daar wedstrijdtechnisch niet te combineren, omdat Bol dan meermaals op een dag zou moeten lopen. Dat wordt simpelweg te druk en zwaar voor haar.

Op de EK vorig jaar in München was het toernooischema anders, waardoor Bol daar wel de 400 meter én de 400 meter horden kon combineren (en op beide onderdelen goud pakte). Peters: "Als de combinatie 400 meter en 400 meter horden mogelijk is, dan is het een optie voor Femke. Maar op de WK en Spelen moet ze kiezen. En dan kiest Femke voor de 400 meter horden."

Op de EK outdoor in 2022 won Femke Bol goud op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter. Op de WK en de Spelen is dat niet mogelijk. Foto: ANP

Waarom verkiest Bol de 400 meter horden boven de 400 meter? De 400 meter horden is simpelweg het favoriete onderdeel van Bol. Dat ziet Peters ook op de trainingen. "Femke leeft anders naar een hordentraining toe dan naar training van de 400 meter. Ze vindt horden zó leuk. Het is haar favoriete kindje."

Hoe groot is de kans dat Bol komende zomer voor het eerst wereldkampioen wordt? En goud op de Spelen volgend jaar? Op dit moment is Bol niet de topfavoriet voor goud. Lange tijd was ze de mondiale nummer drie op de 400 meter horden, maar inmiddels is ze de 33-jarige Amerikaanse routinier Dalilah Muhammad voorbij. Regerend olympisch en wereldkampioen Sydney McLaughlin is nog wel sneller dan Bol en niet zo'n beetje ook.

De 23-jarige Amerikaanse liep vorig jaar in de WK-finale in Eugene een wereldrecord (50,68), terwijl het persoonlijk record van de Nederlandse sinds de Spelen van Tokio op 52,03 staat. "Femke is van een andere planeet, maar McLaughlin zit daar nog een niveau boven", zegt Peters.

Het eerste doel is het gat met McLaughlin kleiner maken en om dat voor elkaar te krijgen wordt de loopstijl van Bol veranderd. In plaats van vijftien zet ze dit jaar maar veertien passen tussen de horden. Het is een detail, maar zo'n grotere pass kan wel een sleutel zijn naar tijdwinst.

"Het is een zoektocht", vertelde Bol twee weken geleden. "Maar ik kan nu al zeggen dat de omschakeling van veertien naar vijftien passen goed gaat op de training. Ik denk zelfs dat het beter past bij mijn natuurlijke stijl. Ik ben benieuwd hoe het straks in wedstrijden gaat."

Felicitaties van Femke Bol voor Sydney McLaughlin na de gouden race van de Amerikaanse op de WK 2022. Foto: Getty Images

Kan het multitalent Bol op de lange termijn ook de top halen op de 200 of 800 meter? Hoe goed en veelzijdig Bol is, blijkt ook uit het feit dat ze als 400 meterspecialiste ook Nederlands recordhouder is op de incourante 200 meter indoor. Én dan is ze sinds vorige maand ook nog een wereldrecordhoudster op de eveneens incourante 500 meter indoor.

Het prikkelt de gedachte dat Bol misschien ook op de 200 meter of de 800 meter de wereldtop kan halen, maar de atlete en haar coach zijn daar nu niet mee bezig. Peters: "We focussen vol op de WK en de Spelen. Misschien dat we daarna eens praten over wat een ander leuk kunstje zou kunnen zijn."

De stap naar de 200 meter ziet Bol sowieso niet zitten. "De 200 meter draait vooral om snelheid en dat vind ik niet het leukste. Ik vind het leuker om door de verzuring heen te lopen", zei ze vorige maand.

Tegenover een stap naar de 800 meter staat Bol minder afwijzend, al is dat nu niet aan de orde. "Ik heb lang gezegd dat ik alles boven de 400 meter vreselijk vind, maar vorige maand heb ik een wereldrecord gelopen op de 500 meter. Dat was best leuk. Maar ik zie vooral kansen om nog beter te worden op de 400 meter horden. Daar ligt de uitdaging."