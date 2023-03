Bol en Klaver juichen ook voor brons estafettemannen: 'Was een teamprestatie'

Femke Bol en Lieke Klaver benadrukken dat ze niet alleen blij zijn met hun gouden medaille op de 4x400 meter estafette. Ze juichten net zo hard voor de mannen, die kort voor de vrouwenfinale bij de EK indoor in Istanboel de bronzen plak pakten op de 4x400 meter.

"We trainen altijd samen en moedigen elkaar altijd aan", zei Bol over de band tussen de mannen en de vrouwen. "Of wij nou winnen, of de mannen, het is een mooi gevoel dat we het met zijn allen doen, ook omdat we allemaal zo hard trainen. Ik ben blij dat iedereen een medaille heeft gewonnen."