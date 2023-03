Geëmotioneerde Amels dankt coach na sensationeel EK-goud: 'Ze had gelijk'

Douwe Amels is zijn coach Marlies Larsen dankbaar na zijn sensationele Europese indoortitel zondag in Istanboel. Hij schreef geschiedenis door als eerste Nederlandse hoogspringer ooit EK-goud te pakken en dat zorgde voor veel emotie.

"Deze gouden medaille is voor een groot deel van Marlies", vertelde Amels met tranen in zijn ogen tegen de NOS. "Zij vertelde dat ik de hoogtes een beetje moest loslaten en me moest richten op het springen in wedstrijden. Ze zei: 'als je dat doet, komen de hoogtes vanzelf'. Het is duidelijk dat ze gelijk had."

De 31-jarige Amels pakte het goud door het 21 jaar oude Nederlands record (2,31 meter) van Wilbert Pennings te evenaren. Hij zorgde zo voor het absolute hoogtepunt in zijn carrière. Negenvoudig nationaal kampioen Amels staat in Nederland al jaren op eenzame hoogte, maar internationaal boekte hij tot dit EK geen aansprekende resultaten.

"Ik had ook niet verwacht dat ik hier goud zou winnen, maar ik begon wel met een heel goed gevoel aan deze finale. Ik heb heel mijn carrière gewacht op een finale waarbij ik het gevoel zou hebben dat ik een medaille zou kunnen veroveren. En dat was nu. Dat het dan goud wordt, is fantastisch."

Vreugde bij Douwe Amels. Foto: ANP

'Ik heb gekke dingen gedaan in finales'

In 2013 werd Amels Europees kampioen onder 21 en dat schepte verwachtingen, ook bij de atleet zelf. "Ik heb lang geleden gekke en mooie dingen gedaan in finales, maar dat is lang weggeweest. Nu komt het eruit. Dat is heel emotioneel, alleen houd ik die emotie nog een beetje van me af."

Op zoek naar betere resultaten trainde Amels zelfs enige tijd in Duitsland, maar ook daar ontwikkelde hij zich niet zoals hij hoopte. Uiteindelijk zorgde zijn huidige coach Larsen ervoor dat hij terugkwam naar Nederland.

"Ik sprak Marlies in 2020 in Zoetermeer. Ze vroeg of ik in Duitsland nog op mijn plek zat en dat was niet zo. Zo is de bal gaan rollen. Marlies zei dat het een moeilijk of makkelijk proces zou worden. Het is een moeilijk proces geworden, maar dus wel met een heel mooie uitkomst."

De Europese titel van Amels was het derde goud voor Nederland op deze EK, die zondag werd afgesloten. Femke Bol pakte goud op de 400 meter en met de Nederlandse vrouwen veroverde ze eveneens goud op de 4x400 meter.

Verder was er naast zilver voor Weerman ook zilver voor Nadine Visser (60 meter horden) en Lieke Klaver (400 meter). De Nederlandse mannen pakten brons op de 4x400 meter.