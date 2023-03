Bol pakt met Nederlandse vrouwen EK-goud op 4x400 meter, brons voor mannen

De Nederlandse vrouwen hebben zondag met overmacht goud veroverd op de de 4x400 meter bij de EK indooratletiek in Istanboel. Het is de tweede titel op rij voor het Nederlandse viertal, dat wordt aangevoerd door Femke Bol. De Nederlandse mannen moesten genoegen nemen met brons.

Het is de tweede gouden medaille voor Bol in Istanboel. Ze pakte zaterdag al goud op de 400 meter en toen was er zilver voor Lieke Klaver. Met Klaver als eerste loper, gevolgd door Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters en Bol als slotloper maakte de Nederlandse vrouwen de favorietenrol waar op de 4x400 meter.

Het oranje viertal noteerde een tijd van 3.25,66 en was daarmee veel sneller dan de zilveren formatie uit Italië (3.29,61) en het bronzen team uit Polen (3.29,31).

Nederland liep bijna de gehele race aan de leiding in Ataköy Athletics Arena. Startloper Klaver profiteerde optimaal van de gunstige buitenbaan 6 en kwam als eerste door. Saalberg en Peeters hielden de eerste positie knap vast, waarna Bol het met een superieure versnelling afmaakte. Ze klokte 49,58 als splittijd.

Uitslag finale 4x400 meter vrouwen Nederland - 3.25,66 Italië - 3.28,61 Polen - 3.29,31 Tsjechië - 3.31,26 Ierland - 3.32,61 Groot-Brittannië - 3.32,65

Femke Bol juicht terwijl ze over de finish loopt. Foto: Getty Images

Bol passeert Van Hulst

Voor Bol was het haar vierde Europese indoorgoud in totaal. Ze is nu Elly van Hulst gepasseerd op de eeuwige ranglijst van Nederlandse atletes. Van Hulst won drie keer goud (1988, 1989 en 1990) op de 3.000 meter. Nelli Cooman, die furore maakte in de jaren tachtig en negentig, voert de lijst aan met zes gouden plakken.

De estafettevrouwen vierden vorig jaar ook al successen op de 4x400 met zilver bij de WK indoor in Belgrado en goud op de EK in München.

Beide keren liepen Bol, Klaver en Saalberg ook mee. Het ging door een foute wissel wel mis bij de WK in Eugene. Desondanks werden de atletes van de estafette verkozen tot Sportploeg van het Jaar 2022.

Femke Bol ligt uitgeput op de baan na de gouden race van Nederland. Foto: Getty Images

Groot aandeel Bonevacia in bronzen race Nederlandse mannen

Een klein half uur voor de race van de vrouwen kwam de mannen in actie op de 4x400 meter. Het Nederlandse viertal, bestaande uit Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela, Isaya Boers en Liemarvin Bonevacia, klokte 3.06,59 en dat was goed voor brons. België greep de titel in 3.05,83 en het zilver was voor Frankrijk in 3.06,52.

De medaille van Nederland kwam voor een groot deel op het conto van Bonevacia, die als slotloper een gaatje naar de voorste lopers dichtliep en met een machtige eindversnelling bijna nog het zilver veroverde. Boers, Klein Ikkink en Angela liepen steeds zo'n beetje in vierde positie tijdens de hectische race.

Bonevacia en Angela zaten ook in het team dat in 2021 in Torun Europees indoorgoud won op de 4x400 in een Nederlands record van 3.06,06. In datzelfde jaar stuntte Bonevacia, Angela, Tony van Diepen en Terrance Agard met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar was de oogst al minder. Nederland won op de WK indoor in Belgrado nog wel brons, maar op de WK in Eugene en de EK in München was er geen eremetaal. En op deze EK indoor in Istanboel was er dus weer brons.

Uitslag finale 4x400 meter mannen België - 5.05,83 Frankrijk - 3.06,52 Nederland - 3.06,59 Spanje - 3.06,87 Groot-Brittannië - 3.08,61 Turkije - 3.09,41