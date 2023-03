Weerman zorgt met zilver op EK voor historisch succes bij hoogspringen

Britt Weerman heeft zondag tijdens de slotdag van de EK indoor in Istanboel voor een razendknappe prestatie gezorgd door de zilveren medaille te veroveren. De negentienjarige Nederlandse evenaarde met een sprong van 1,96 meter tevens haar Nederlandse record.

Weerman moest alleen voorrang verlenen aan topfavoriete Yaroslava Mahuchikh uit Oekraïne, die een hoogte van 1,98 meter bedwong. Onze landgenote haalde de 1,91 meter, 1,94 meter en 1,96 meter bij haar eerste poging. Kateryna Tabashnyk, eveneens uit Oekraïne, werd derde met een hoogte van 1,94 meter.

De laatste Nederlandse medaille in een titeltoernooi bij het hoogspringen dateert van bijna vijftig jaar geleden. Dat was het brons van Ruud Wielart bij de EK indoor van 1977.

Verder bezorgden alleen Lien Gisolf (zilver bij de Olympische Spelen van 1928), Nelly van Balen-Blanken (zilver bij de EK outdoor in 1938) en Annemiek Bouma (brons bij de EK indoor van 1975) Nederland tastbaar succes op een EK, WK of Olympische Spelen.

Nederland staat nu op drie medailles op de EK indoor. Zaterdagavond imponeerde Femke Bol op de 400 meter en in haar kielzog eindigde Lieke Klaver als tweede. Het toernooi in Istanboel eindigt vanavond.

Het podium bij het hoogspringen, met Nederlands en Oekraïens succes. Foto: Getty Images

Weerman dronk een Red Bull om wakker te worden

"Het moet nog bezinken", zei Weerman na afloop. "Ik ben van nature bescheiden en nuchter en nooit zo uitbundig, maar ik besef wel dat dit echt bijzonder is en heel vet."

In de kwalificaties sprong Weerman over een hoogte van 1,91 meter, wat voldoende was voor een finaleticket. "Het ging in de finale een stuk beter dan in de kwalificaties."

"Ik was nu vanaf het begin scherp en dat zag je aan mijn sprongen, ook al was het in de ochtend. Meestal lig ik tot 10.00 uur in bed, maar nu moest ik er om 6.45 uur al uit. Nee, ik dronk geen koffie om wakker te worden. Ik nam een Red Bull."

Na een rustperiode richt Weerman zich op het outdoorseizoen. "De EK onder 23 wordt een belangrijk doel en ik wil ook heel graag springen op de WK in Boedapest. Daarvoor moet ik wel hoger springen dan 1,96, maar dat gaat echt binnenkort gebeuren. Mijn pogingen op 1,98 in de finale waren wel mijn beste ooit. Voor mijn gevoel was ik er bijna overheen."

Als kind talentvol turnster

Weerman maakt de laatste jaren razendsnel progressie. De tiener werd vorig jaar tweede bij de WK voor atleten onder twintig jaar. Amper twee weken later eindigde de Drentse op de EK in München - bij haar debuut op een internationaal seniorentoernooi - knap als vierde.

Als kind was Weerman een talentvolle turnster, tot ze door een elleboogblessure op haar dertiende overstapte naar de atletiek. Aanvankelijk combineerde ze het hoogspringen met de 100 meter horden.

"Ik ben nog jong, dus deze Europese kampioenschappen zijn vooral ook een heel mooi leermoment", vertelde ze in de aanloop naar het toernooi. "Al heb ik natuurlijk wel iets meer verwachtingen dan vorig jaar voor de EK outdoor. Ik ga niet alleen naar Istanboel om te genieten. Ik wil nu meer."