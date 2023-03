Visser overleeft halve finale 60 meter horden en gaat voor hattrick op EK

Nadine Visser heeft zich zondag tijdens de slotdag van de EK indoor in Istanboel geplaatst voor de finale van de 60 meter horden. De titelverdediger won haar halve eindstrijd. Ook Maayke Tjin A-Lim overleefde de halve finale.

Visser snelde naar een tijd van 7,93, waarmee ze de Deense Mette Graversgaard (7,94) nipt aftroefde. Als vierde in die halve finale finishte Tjin A-Lim in 8,02.

In de andere halve eindstrijd viel het doek voor Zoë Sedney, die met haar tijd van 8,06 genoegen moest nemen met de zesde plek. De Finse Reetta Hurske won in 7,85 de tweede halve finale en daarmee was ze dus ook acht honderdste van een seconde sneller dan Visser, die in de serie 7,88 had neergezet.