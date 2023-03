MMA-vechter Jones kent ijzersterke rentree en pakt ook titel in zwaargewicht

MMA-vechter Jon Jones heeft in de nacht van zaterdag op zondag een triomfantelijke rentree gevierd in de UFC door in het titelgevecht in het zwaargewicht Ciryl Gane eenvoudig te verslaan.

De 35-jarige Jones maakte het karwei tegen zijn drie jaar jongere opponent al in de eerste ronde af. Voor de Amerikaan was het zijn eerste gevecht in drie jaar.

Jones heerste eerder jarenlang in het lichtzwaargewicht en is nu dus ook de kampioen in het zwaargewicht. De titel was vacant doordat kampioen Francis Ngannou de UFC onlangs verliet nadat hij het niet eens werd over een nieuw contract.

Door zijn zege bij het gevecht in Las Vegas is Jones de achtste UFC-vechter die in twee gewichtsklassen de titel heeft gepakt. Ook Conor McGregor maakt deel uit van deze groep.

Indrukwekkend is dat Jones in al zijn zestien titelgevechten in de UFC ongeslagen is, hoewel zijn zege op Daniel Cormier uit 2017 later werd teruggedraaid omdat Jones positief testte op een verboden middel.

Jones wordt door zijn indrukwekkende conduitestaat ook wel de 'GOAT' (Greatest Of All Time) genoemd. Zijn laatste optreden dateerde van februari 2020, toen hij Dominick Reyes op punten versloeg en daarmee zijn titel in het lichtzwaargewicht succesvol verdedigde.

