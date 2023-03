Bol na goud op 400 meter: 'Iedereen wilde dat ik een wereldrecord zou lopen'

Femke Bol is uiteraard dolblij na haar gouden 400 meterrace zaterdag bij de EK indoor in Istanboel, al beseft ze dat de lat hoog lag. De 23-jarige Nederlandse won met overmacht in een tijd van 49,85, maar kwam niet in de buurt van haar eigen wereldrecord.

"Ik voelde wel dat iedereen wilde dat ik weer een wereldrecord zou lopen. En dat ik met gemak nog sneller zou gaan dan die 49,26 die ik liep in Apeldoorn. Helaas, dat is niet zo makkelijk. Het is veel moeilijker dan het eruitziet", vertelde Bol, die Lieke Klaver ruim achter zich liet. De Noord-Hollandse klokte 50,57 en dat was goed voor zilver.

Het EK-goud is individueel de vierde grote titel voor Bol, die in 2021 in Torun voor het eerst Europees kampioen indoor werd op de 400 meter. Vorig jaar pakte ze bij de EK outdoor in München goud op zowel de 400 meter als de 400 meter horden.

"Ik heb nu meerdere EK-medailles, maar een wereldtitel ontbreekt nog", zei Bol. "Het wereldrecord was stap één in die richting."

Uitslag finale 400 meter Femke Bol (Ned) - 49,85 Lieke Klaver (Ned) - 50,57 Anna Kielbasinska (Pol) - 51,25 Susanne Gogl-Walli (Oos) - 51,73 Lada Vondrová (Tsj) - 51,73 Tereza Petrzilková (Tsj) - 52,81

Vreugde bij Femke Bol en Lieke Klaver na de finish. Foto: Getty Images

'Dit belooft veel moois voor zondag'

Bol begon de EK-finale als torenhoge favoriete en maakte de verwachtingen waar. Bij het ingaan van de tweede ronde was ze al voorbij erkend snelle starter Klaver, waarna ze onbedreigd naar goud liep.

"De meeste races loop ik in baan 6, de buitenbaan. Dit keer startte ik in baan vijf en had ik Lieke voor me. Dat was wel even anders, maar die tijd is echt snel", zei Bol. Haar 49,85 is de zevende tijd ooit gelopen.

Zondag kan Bol nogmaals goud veroveren. Ze komt dan met de Nederlandse ploeg in actie op de 4x400 meter en Klaver behoort ook tot het team. "We zijn nu één en twee van Europa, dat belooft veel moois voor de estafette."