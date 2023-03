Femke Bol maakt favorietenrol waar en prolongeert Europese titel op 400 meter

Femke Bol is zaterdag voor de tweede keer Europees indoorkampioen op de 400 meter geworden. De Nederlandse ging als de torenhoge favoriet van start in de Ataköy Athletics Arena in Istanboel en maakte deze verwachtingen waar. Lieke Klaver snelde naar zilver.

Bol finishte in 49,85 seconden en troefde daarmee de concurrentie af. Klaver werd op gepaste afstand tweede in 50,57 seconden. Het brons was voor de Poolse Anna Kielbasinska, die 51,25 seconden noteerde.

Het EK-goud is individueel de vierde grote titel voor de 23-jarige Bol, die in 2021 in Torun voor het eerst Europees kampioen indoor werd op de 400 meter. Vorig jaar pakte ze bij de EK outdoor in München goud op zowel de 400 meter als de 400 meter horden.

De Amersfoortse wacht nog wel op haar eerste wereldtitel. Op de WK indoor was er vorig jaar zilver op de 400 meter, waarna ze afgelopen zomer op de WK outdoor eveneens zilver veroverde op de 400 meter horden.

Zondag, op de laatste dag van de EK indoor in Istanboel, kan Bol nogmaals goud pakken. Ze komt dan met de Nederlandse vrouwen in actie op de 4x400 meter. Deze formatie pakte twee jaar geleden al EK-goud en kan de Europese titel dus prolongeren.