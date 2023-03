Chaos op EK indoor: atleet na defect in startsysteem toch gediskwalificeerd

De 60 meter sprint op de EK indoor is voor de Zwitser Enrico Güntert zaterdagochtend uitgelopen op een onwaarschijnlijke deceptie. De sprinter werd tot twee keer toe onterecht teruggefloten vanwege een valse start en ging volgens de wedstrijdleiding bij zijn derde poging zelf in de fout.

Zijn valse start bleek namelijk een fout van het startsysteem, waardoor hij - na de heats - in zijn eentje zijn kwalificatie mocht afwerken. In zijn individuele herkansing ging het wéér mis: opnieuw een technisch probleem, en dus mocht hij het nog eens proberen.

De moed zonk Güntert zichtbaar in de schoenen, maar de Zwitser pepte zich in het stadion in Istanboel op voor alweer zijn derde start. Ook daarin was er sprake van een valse start. Dit keer bleek het volgens de organisatie wél zijn eigen fout en dus droop de gediskwalificeerde atleet gedesillusioneerd af.