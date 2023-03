Snowboarder Vermaat (17) eindigt als achtste in eerste WK-finale op big air

Snowboarder Sam Vermaat heeft zaterdag op het WK in Georgië niet kunnen meedoen om de medailles op het onderdeel big air. De jongeling eindigde als achtste.

De zeventienjarige Vermaat haalde het einde van zijn tweede run niet en kwam uit op 99,25 punten. Dat was een enigszins tegenvallend aantal, omdat de Nederlander donderdag in de kwalificaties met een score van 137,75 punten nog als tweede was geëindigd in zijn heat.