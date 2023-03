Titelverdedigster Visser als snelste naar halve finales 60 meter horden op EK

Nadine Visser heeft zaterdag bij de EK indoor in Istanboel de halve finales van de 60 meter horden bereikt. De 28-jarige Nederlandse won haar heat en klokte overall veruit de snelste tijd. Bij het polsstokhoogspringen haalde Menno Vloon verrassend de finale niet.

Visser kwam als titelverdedigster in de eerste van vier heats in actie en kende geen goede start, maar finishte wel als eerste. Ze klokte een tijd van 7,88 en was een van de vijf vrouwen die in de series onder de acht seconden bleven.

Ook Maayke Tjin-a-Lim (ze werd in 8,03 tweede in haar serie) en Zoë Sedney (8,08, derde in haar heat) gingen door naar de halve finales, die zondagochtend zijn. De finale is zondagavond. Visser pakte bij de vorige EK indoor in 2021 goud, net als in 2019.

Raphael Boujou plaatste zich bij de mannen op de 60 meter horden ook voor de halve eindstrijd. Hij klokte 6,59, waarmee hij een persoonlijk record liep en één honderdste boven het Nederlands record bleef. Alleen de Italiaan Lamont Marcell Jacobs, de olympisch kampioen op 100 meter, was sneller (6,57).

Joris van Gool, die de houder van het Nederlands record is, redde het niet in de series. Hij eindigde als vijfde in zijn race: 6,72. Een plek in de top vier was vereist om door te gaan. Hij kwam daar één duizendste voor tekort.

Tim Verbaandert en Mike Foppen staan in de finale van de 3.000 meter. Verbaandert eindigde in zijn serie als vierde en plaatste zich rechtstreeks. Foppen werd achtste in zijn heat en behoorde tot de tijdsnelsten.

Polsstokhoogspringer Vloon strandt verrassend

Vloon ontbreekt zondag verrassend in de finale van het polsstokhoogspringen. De 28-jarige atleet werd uitgeschakeld in de kwalificaties. Hij kwam tot een hoogte van 5,55 meter. Dat was ruim onvoldoende voor een plek bij de eerste acht.

Het is een tegenvaller voor Vloon, die vooraf zelfs gold als kandidaat voor de gouden medaille, omdat de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis ontbreekt in Istanboel. Vloon prijkte met zijn beste seizoensprestatie van 5,91 als nummer één op de startlijst.

De Zaankanter zei na afloop dat hij de scherpte miste. "Ik heb de afgelopen drie nachten niet geslapen", zei hij in de catacomben van de Ataköy Arena. "Ik heb geen idee waardoor het kwam. Ik ben niet ziek en voelde me ook niet gespannen."