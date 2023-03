Bol spaart krachten op EK indoor met dank aan beeldschermen in hal

Femke Bol heeft met dank aan de grote beeldschermen in de hal vrijdag krachten kunnen sparen tijdens de series en de halve finales van de 400 meter bij de EK indooratletiek in Istanboel. De titelverdediger haalde met speels gemak de eindstrijd van zaterdag, waarin ze als torenhoge favoriet van start gaat.

"Op een dag waarop je de series en halve finales moet lopen, kun je maar beter zo min mogelijk energie verspillen", vertelde de 23-jarige Bol, die sinds twee weken wereldrecordhoudster is op de 400 meter indoor. "Als het harder had gemoeten, dan had ik dat makkelijk gekund. Maar het hoefde niet."

Bol won haar race in de halve finale vrijdagavond kinderlijk eenvoudig, terwijl haar blik af en toe naar boven ging in de Ataköy Athletics Arena.

"Ik keek op de beeldschermen in de hal om een beetje te zien waar de anderen liepen, zodat ik mijn race daar op kon afstemmen", legde ze uit. "Dat werkt beter dan achterom kijken, want dan raak je uit balans en dat kost energie."

Femke Bol begint zaterdag als de topfavoriet aan de finale van de 400 meter. Foto: ANP

'Weet niet of een wereldrecord weer mogelijk is'

Bol gaat de finale onbevangen in, vertelde ze. "Normaal hou ik mijn vorm anderhalve week tot twee weken vast, dus ik denk wel dat het goed komt. Ik voel me goed en er hangt een leuke sfeer in de hal. Mijn moeder en mijn broer komen kijken naar de finale, dus dat is ook leuk."

Haar coaches bepalen het wedstrijdplan. "En dat voer ik dan zo goed mogelijk uit. Ik weet niet wat er mogelijk is op deze baan en of er weer een wereldrecord mogelijk is. De baan voelt anders dan ik gewend ben, maar ik train natuurlijk wekelijks in het Omnisport van Apeldoorn en niets voelt zo comfortabel als die baan", verwees Bol naar de indoorbaan waarop ze twee weken geleden op de NK het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter indoor verpulverde en het op 49,26 zette.

"Ik heb ontzettend veel zin in de finale en ik vind het ook leuk dat ik weer samen met Lieke Klaver loop. Er is wel veel op me afgekomen na dat record. Het zijn nu niet drie fotografen die een foto willen maken, maar allemaal. En iedereen wil wat weten van je. Aandacht krijgen past niet heel goed bij mijn persoonlijkheid, maar ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan. Uiteindelijk zie ik die aandacht maar als een compliment dat je het goed doet."