Kogelstootster Schilder stelt teleur met vijfde plek op EK, wereldrecord Thiam

Kogelstootster Jessica Schilder heeft vrijdag teleurstellend gepresteerd in de finale bij de EK indoor in Istanboel. De Volendamse, die vorig jaar in München outdoor Europees kampioen werd, eindigde als vijfde. Bij de vijfkamp werd Sofie Dokter verrassend vierde en won de Belgische Nafissatou Thiam met een wereldrecord.

De 23-jarige Schilder begon als topfavoriet aan de eindstrijd, maar kwam niet verder dan 18,29. Het persoonlijk record indoor van Schilder is 19,48.

De Portugese Auriol Dongmo kroonde zich met een afstand van 19,76 tot Europees kampioen. De Duitse Sara Gambetta (18,83) veroverde zilver en het brons was voor de Zweeds Fanny Roos (18,42).

Schilder beleefde vorig jaar een doorbraak met brons bij de WK indoor in Belgrado. Daarna volgde brons bij WK outdoor in Eugene en goud op de EK in München. Ze veroverde haar Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24). In de Ataköy Athletics Arena kon Schilder de goede lijn vrijdag dus niet doorzetten.

Door de vijfde plek van Schilder is Nederland nog altijd zonder medaille op de EK, die donderdag begonnen is en tot en met zondag duurt.

Jessica Schilder kwam in Istanboel niet in de buurt van haar persoonlijk record. Foto: ANP

Thiam maakt favorietenrol meer dan waar

Meerkampster Dokter kan met haar vierde plek wel terugkijken op een uitstekend EK. De 20-jarige Nederlandse kwam bij de vijfkamp uit op 4.499 punten. Dat was wel minder dan haar persoonlijk record van 4.603 punten.

Thiam maakte haar favorietenrol meer dan waar door haar Europese titel op de meerkamp te prolongeren met een wereldrecord. Met de afsluitende 800 meter in 2.13,60, een dik persoonlijk record, bracht ze haar puntentotaal op 5.055 punten.

Het vorige wereldrecord stond sinds maart 2012 met 5.013 punten op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska.